I senatori Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli hanno presentato un'interrogazione parlamentare al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, chiedendo di "proporre al Coni e alle federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano a essere in testa ai relativi campionati". Calcio e Serie A compresa, dunque.



RIPRESA - Una richiesta in controtendenza con la volontà della FIGC e della maggioranza dei club, Juventus compresa, che vorrebbero portare a termine la stagione sul campo. I bianconeri, in particolar modo, non hanno alcuna intenzione di accettare uno scudetto vinto a tavolino.