"Antonio Conte pensa già alle dimissioni dall'Inter". La voce si sta spargendo in queste ore sui social e nasce dall'insoddisfazione dell'ex tecnico della Juventus nei confronti del mercato che sta portando avanti la società nerazzurra. Conte si aspettava rinforzi importanti già in questa fase di precampionato ma ancora i vari Dzeko e Lukaku non sono ancora arrivati mentre Icardi e Nainggolan continuanno a rimanere separati in casa. Secondo Il Corriere dello Sport, tuttavia, Conte non ha intenzione di mollare la presa sebbene non si assolutamente soddisfatto di come la società sta portando avanti il calciomercato estivo.