Che la situazione dell'Inter a livello di liquidità non sia facilissima ormai lo sappiamo, ma oggi sul Corriere dello Sport rimbalza una notizia che potrebbe avere dei risvolti davvero inattesi: il Real Madrid, da cui l'Inter ha acquistato Achraf Hakimi l'estate scorsa (l'anno scorso era al Borussia Dortmund in prestito dalle merengues) per 40 milioni di euro, non ha ancora ricevuto nemmeno la prima rata del pagamento!

LA SITUAZIONE - L'Inter, infatti, non sarebbe ancora stata in grado di saldare i primi 10 milioni previsti dall'accordo entro il mese scorso, e starebbe chiudendo con Florentino Perez un accordo per farli slittare entro il 30 marzo. Il patron del Real tuttavia vuole delle garanzie per il pagamento altrimenti l'ipotesi è di provare a riprendersi Hakimi. E spunta lo spettro dell'esclusione dalle coppe europee: tra i requisiti per parteciparvi, c'è l'estinzione entro il 31 marzo di qualsiasi debito con altre società per la compravendita di giocatori...