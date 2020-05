4









Molti club di Serie A non sono convinti dal protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi studiato dal Comitato tecnico scientifico e approvato dalla Figc. Per questo non sono pronti a riprendere gli allenamenti e, poi, il campionato. Un fronte ampio guidato, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, da Inter, Milan e Napoli. Le altre società con dubbi sulla ripresa sarebbero Cagliari, Atalanta, Verona, Sampdoria e Genoa.



Per questi club le misure studiate dal Cts, tra cui il ritiro in hotel, non sono applicabili. Troppe lacune e difficoltà logistiche, che così non permetterebbero la ripartenza degli allenamenti collettivi a meno di una revisione del protocollo. La Juve non è compresa tra le squadre pronte a dare battaglia.



L’Inter non tornerà agli allenamenti collettivi. Secondo quanto riferito da calciomercato.com la società nerazzurra ha chiesto una sostanziale modifica del protocollo alla federazione, in quanto alla Pinetina non è possibile rispettare le misure di sicurezze attualmente predisposte.