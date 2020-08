La sfuriata di Allegri nel posto partita di ieri sera contro l'Atalanta, ha decisamente allontanato l'allenatore dall'Inter: uno sfogo ai microfoni di Sky Sport nel quale non ha risparmiato nessuno, prendendosela con tutti - società per prima - difendendo solo i giocatori. Una storia già vista quando era sulla panchina della Juventus, ma ora l'Inter sta veramente iniziando a valutare il dopo Conte. Il primo nome al quale sta pensando la società è un altro juventino, l'ultimo allenatore sulla panchina bianconera in ordine di tempo: Max Allegri, che dopo un anno sabbatico è pronto a tornare in corsa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport