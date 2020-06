Timo Werner ad un passo dal Chelsea. Secondo quanto riferito dalla Bild, sempre ben informata in Germania, l’attaccante del Lipsia sarebbe molto vicino ai Blues: contratto fino al 2025 da oltre 10 milioni a stagione. Una vera e propria beffa per l’Inter, che da settimane pensava alla punta come sostituto ideale di Lautaro Martinez, seguito dal Barcellona. Niente da fare: il Chelsea ha vinto la concorrenza dei nerazzurri e del Liverpool di Klopp, ed è pronto ad accogliere Werner, in un’operazione che potrebbe essere chiusa anche nei prossimi 10 giorni.