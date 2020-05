Secondo il Mundo Deportivo in prima pagina, Lautaro Martinez torna a essere sempre più proiettato verso un futuro al Barcellona. L'Inter pretende almeno 90 milioni, ma il quotidiano catalano giura che "il giocatore non vuole neanche sentir parlare di rinnovo: ha fatto capire all'Inter che vuole solo andare al Barça", si legge.



Nella giornata di ieri Quique Setien, allenatore del Barça, alla Gazzetta ha detto: "Lautaro Martinez è un grandissimo calciatore. Piace a Messi? Bisognerà chiederlo a lui. Tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona. Così come il fatto che per tanti il fatto di poter giocare con Leo rappresenti un incentivo enorme".