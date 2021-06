Manca ancora molto all'inizio della nuova Serie A. Ancora, le squadre stanno lavorando per assestarsi e cancellare le scorie di una stagione lunga e faticosa. A proposito di assestamento, quello che in questi giorni stanno vivendo a Firenze va in direzione contraria. Secondo quanto racconta calciomercato.com, infatti, Gattuso, appena annunciato come nuovo allenatore della Fiorentina, potrebbe già lasciare i viola. Al centro della questione, differenze di visioni sul mercato e alcuni colpi, voluti dall'allenatore, che la società viola non sarebbe riuscita a chiudere. Si tratterebbe, in particolare, delle trattative per Nico Gonzalez e Sergio Oliveira.