Rischia di costare grosso l'errore di ​Michael Fabbri in Roma-Parma. Il direttore di gara, infatti,per un netto fallo di mano di Mancini in area di rigore (GUARDA QUI) . Secondo La Gazzetta dello Sport il fischietto di Ravenna rischia un lunghissimo stop. Addirittura per lui la stagione potrebbe essere già finita. ​"Davanti a un errore così palese - scrive il quotidiano -,Ritenuto colpevole di un errore troppo pesante in un momento tanto delicato, anche per le tante accuse rivolte alla classe arbitrale dalle società".