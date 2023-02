Una decisione clamorosa è arrivata per il fischietto inglese, che ha infatti lasciato ufficialmente l’associazione dei direttori di gara d’oltremanica, come confermato in un comunicato ufficiale. Era al VAR durante la sfida dello scorso fine settimana tra Arsenal e Brentford, ma non è intervenuto tracciando le linee del fuorigioco in occasione del pareggio di Ivan Toney per la formazione ospite. Un gol decisivo, che ha danneggiato l'Arsenal, e da cui sono nate grandi polemiche in Inghilterra, paragonato anche nei giorni scorsi al caso Candreva di Juve-Salernitana.- E così, ecco la decisione. Il comunicato: “IL PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) può confermare che il video assistente arbitro Lee Mason ha lasciato l’organizzazione di comune accordo. Lee è stato arbitro della Premier League per 15 anni ed in quel periodo ha diretto 287 partite di massima serie. La sua carriera da professionista lo ha visto arbitrare in oltre 500 partite, dopo essere passato alla Football League nel 1998. Vorremmo ringraziare Lee per il suo lavoro e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.