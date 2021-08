Il posticipo della terza giornata di Ligue 1 tra Nizza e Marsiglia è stato sospeso al 76' sul risultato di 1-0 per i padroni di casa (gol di Dolberg). A, parte un tutti contro tutti con l'arbitro che decide di sospendere la gara per alcuni motivi. Alla ripresa in campo arriva solo il Nizza, il Marsiglia resta negli spogliatoi e l'arbitro decide di fischiare la fine della partita.