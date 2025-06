Clamoroso in Francia: il Lione retrocesso in Ligue 2 per irregolarità finanziarie

Getty Images

Il Lione ha vissuto una stagione molto complicata, dal cambio in panchina ai diversi problemi societari. Il club francese, tuttavia, è riuscito a concludere l'annata arrivando. Nella giornata di oggi, però, la DNCG (Direzione nazionale di controllo e gestione) ha annunciato la retrocessione del Lione in Ligue 2 a causa di irregolarità finanziarie.La decisione era già stata preannunciata, quando il mercato del club francese fu bloccato per ridurre il monte ingaggi. A distanza di mesi, la situazione non ha presentato i cambiamenti necessari, dunque il Lione è andato incontro alla retrocessione nonostante il piazzamento ben lontano dalla "zona calda".

Il Lione potrà presentare ricorso, dunque potrebbero esserci altre novità in vista del futuro, ma resta comunque una pagina amara per la storia del club francese.