Clamoroso in Formula 1: la Ferrari rischia una doppia squalifica

​Il Gran Premio della Cina 2025 ha riservato sorprese non solo in pista, ma anche nelle verifiche tecniche post-gara. Le monoposto di Charles Leclerc e Pierre Gasly sono risultate sotto il peso minimo regolamentare di 800 kg, mentre la vettura di Lewis Hamilton ha mostrato un consumo eccessivo del pattino inferiore, con uno spessore misurato tra 8,5 e 8,6 mm, inferiore ai 9 mm richiesti dal regolamento.​Queste irregolarità hanno messo in discussione la classifica finale, con possibili squalifiche per i piloti coinvolti. Leclerc, che ha concluso la gara al quinto posto, e Hamilton, sesto al traguardo, rischiano di perdere punti preziosi. Gasly, già fuori dalla zona punti, potrebbe vedere compromessa la sua posizione finale.​

La situazione è particolarmente delicata per la Ferrari, che aveva puntato al riscatto dopo una deludente performance in Australia. Leclerc e Hamilton avevano mostrato segnali di miglioramento durante il weekend cinese, ma queste infrazioni potrebbero vanificare gli sforzi del team.​La McLaren, invece, ha dominato la gara con Oscar Piastri che ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, seguito dal compagno di squadra Lando Norris, assicurando una doppietta per il team britannico. George Russell della Mercedes ha completato il podio, mentre Max Verstappen ha chiuso al quarto posto.​In attesa delle decisioni ufficiali della FIA, la classifica del Gran Premio della Cina rimane provvisoria. Le possibili squalifiche di Leclerc e Hamilton potrebbero avvantaggiare altri piloti, modificando ulteriormente le posizioni nella top 10 e influenzando la classifica generale del campionato.