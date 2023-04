Dopo il ko dell'Al Nassr contro l'Al Hilal non lo stacca solo dalla vetta, ma la coda di quella gara ha scatenato una forte bufera intorno all'ex Juve e Real Madrid. Uscendo sconsolato dal campo, CR7 è stato bersagliato dagli sfottò dei tifosi rivali che lo hanno preso in giro intonando cori per Lionel Messi e così Ronaldo si è rivolto al settore dello stadio con un gestaccio toccandosi le parti intime. Tutto finito qui? No, per nulla.- Il video è diventato subito virale e così il mondo arabo si è diviso in due, ma con lo schieramento di chi condanna il gesto che si fa di ora in ora sempre più forte e che potrebbe portare a conseguenze pesanti. Fra gli accaniti oppositori di Ronaldo c'è: "La condotta di Cristiano è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l'arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo una petizione al Ministero pubblico a questo proposito".