La Uefa fa sul serio, è guerra aperta con la Superlega e con i club che hanno deciso di fondarla (Juve compresa). Secondo quanto riporta Sky Sport non è da escludere che alcune ripercussioni possano esserci già in questa stagione: l'ipotesi è quella di un'esclusione di Real Madrid, Chelsea e Manchester City dall'attuale Champions League, e di Manchester United e Arsenal dall'Europa League. Venerdì ci sarà un comitato esecutivo Uefa straordinario per discutere della possibile esclusione immediata delle cinque squadre dalle competizioni Uefa.