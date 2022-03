Non solo Max Allegri. Il PSG è alla ricerca del proprio futuro e vuole un nuovo tecnico in panchina. Ecco perché dopo i tanti fallimenti degli ultimi anni, a cui si aggiunge l'uscita agli ottavi di Champions League, sembra orientato a sostituire Pochettino e a puntare su un nuovo allenatore di spessore. Allegri e Zidane i primi nomi fatti, ma non solo. Ecco che nelle ultime ore è spuntato il nome di Antonio Conte, che dà un'anima alle sue squadre e che rappresenta ciò che il Psg cerca. I primi contatti sono già stati avviati. Conte potrebbe fare leva sulla clausola voluta all’interno del suo contratto, che gli consentirà di lasciare il Tottenham al termine di questa stagione, anche se gli inglesi proveranno a trattenerlo. L’ipotesi PSG lo affascina non poco...