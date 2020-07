Tutto incredibilmente vero. Il Mattino, storico giornale generalista con sede a Napoli, parla del primo scudetto di un allenatore napoletano. Sì, è proprio Maurizio Sarri: nato nella città partenopea, ma toscano d'origine e non certo d'adozione. "Conquista il palazzo e lo scudetto", il titolo dell'articolo di Pino Taormina, che negli scorsi anni ha seguito le gesta del Napoli dell'allenatore oggi alla Juventus. Ebbene, dopo fiumi d'inchiostro su Sarri e la sua incoerenza, sul presunto tradimento per una scelta da puro professionista, la città prova ad appropriarsi di un titolo che semplicemente non le appartiene