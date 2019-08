Mauro Icardi fa causa all'Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’argentino chiede il reintegro in squadra e anche un milione e mezzo di danni. Una notizia clamorosa che arriva in una giornata in cui ci si attendeva una svolta per il futuro dell'attaccante argentino sempre nel mirino di Juventus, Monaco e Atletico Madrid. In queste ore è filtrata la possibilità di una partenza in prestito (non alla Juventus) e secondo Sky Sport Wanda Nara sarebbe ora in contatto con alcuni intermediari di mercato. Il testa a testa tra l'attaccante argentino e la società nerazzurra, però, sembra appena iniziato.