Non è ufficiale, ma il giro di notizie ha scatenato i tifosi e di conseguenza i social: no, i supporters della Juventus non vogliono Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. A palesarlo è stato l'hashtag #SarriOut, arrivato addirittura al secondo posto nei trend topics di Twitter, oltre alle centinaia - diventate migliaia - di messaggi apparsi sul social network in serata.



I COMMENTI - Da chi promette di non rinnovare l'abbonamento, fino ai tanti 'cinguettii' di delusione. Sono poi in tanti a condividere la foto del dito medio di Sarri prima di entrare all'Allianz Stadium quando ancora vestiva i colori del Napoli. Una storia che sembra ripercorrere l'accoglienza di Massimiliano Allegri, 5 anni fa. Anche allora fu contestazione, poi sappiamo com'è andata. Stavolta, i 'forconi' sono quelli virtuali. E sono pure in netto anticipo.



Nella gallery dedicata, alcuni commenti apparsi su Twitter contro Sarri