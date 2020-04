1









Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sono novità sul rientro dei giocatori della Juventus che sono partiti verso l'estero per l'emergenza coronavirus. Su tutti, spicca il nome di Gonzalo Higuain, che sta pensando di chiedere alla società di non rientrare a Torino, ma di restare in Argentina dove è volato per stare vicino alla madre malata. Il giocatore, al momento, sembra preoccupato della situazione del coronavirus in Italia, pertanto non vorrebbe partire.



Inoltre, ci sono anche novità sulle date di rientro di altri giocatori, come Douglas Costa - tornato in Brasile - e Miralem Pjanic, che invece è andato in Lussemburgo dove si trova la famiglia. Per loro, il rientro previsto dovrebbe essere stato fissato per domani, domenica 19 aprile.