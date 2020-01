Arrivato da poco, ma già in partenza? Non esattamente, ma il futuro di Erling Braut Haaland è tutto in divenire e spinge verso l'alto. Inevitabile, quindi, che il giocatore sia "di passaggio" al Borussia Dortmund, penultimo step prima del definitivo salto nelle grandissime del calcio. Come la Juventus, che ha perso l'occasione in questo mercato e che potrebbe guardare ad Haaland in futuro. Il prezzo, d'altronde, non è tanto diverso da quello di De Ligt: infatti, il Borussia ha inserito una clausola, su pressioni anche di Mino Raiola, da 75 milioni di euro per l'attaccante norvegese.