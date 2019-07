Antoine Griezmann affare fatto? Sì, ma solo per il momento. Tutto può cambiare. Dopo il comunicato dell'Atletico Madrid, in cui si chiedevano altri 80 milioni di euro per il suo acquisto, in quanto le parti avevano trovato l'accordo quando la clausola rescissoria era da 200 milioni di euro e non da 120, è infatti partita un'indagine che potrebbe bloccare il trasferimento, già avvenuto.



Un fatto confermato dal presidente de La Liga, Javier Tebas, a Onda Cero: "L'Atlético ci ha scritto chiedendo se potessimo bloccare il trasferimento di Griezmann al Barcellona. È possibile farlo. Un meccanismo è stato avviato e gli organi preposti dovranno risolvere la situazione. Io non ho alcun elemento di giudizio". Griezmann-Barcellona-Atletico, il triangolo non è finito.