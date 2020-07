4









L'idea è di Gravina: vuole i playoff nella prossima stagione. Sul Corriere della Sera, ecco l'ultima trovata del presidente della Figc: la Serie A aveva già trovato un accordo per il secondo weekend di settembre, come in Inghilterra e Spagna. Negli ultimi tempi più di un presidente, a cominciare da De Laurentiis del Napoli, ha manifestato le sue perplessità, chiedendo una ripartenza ritardata il 3 ottobre. Dunque, si dovrà decidere. Giovedì ci sarà il Consiglio di Lega, addirittura la stessa assemblea dovrebbe affrontare la questione.



PLAYOFF - Su Panorama emergono nuovi dettagli sull'organizzazione della prossima annata. Gravina potrebbe proporre alla Serie A due giorni da 10 squadre, con andata e ritorno su 18 turni, più playoff per dodici squadre e playout per otto squadre. Una soluzione di emergenza, che difficilmente troverebbe il consenso della società e delle televisioni (che hanno già pagato per un tot di partite). "Sono molto, ma molto preoccupato per la prossima stagione", le parole del numero uno della federazione. Il piano resta arrivare a un aggiornamento del protocollo, per renderlo sostenibile su un'intera stagione.