Un Europeo cominciato malissimo per gli juventini. Questa sera, Szczesny è stato protagonista in negativo con un autogol che ha regalato il vantaggio alla Slovacchia contro la Polonia. Contro l'Italia, Demiral ha segnato nella propria porta, sbloccando il risultato della partita contro la Turchia. Un autogol storico, perché è stata la prima volta che il gol d'apertura di un Europeo è stato un autogol. Come ricorda il giornalista Giuseppe Pastore: "Gli ultimi tre autogol della storia di Mondiali ed #Europei sono tutti di giocatori della #Juventus (Mandzukic 2018, Francia-Croazia; Demiral 2021, Italia-Turchia; Szczesny 2021)".