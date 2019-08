Clamorosa suggestione Sassuolo per Sebastian Giovinco, ex attaccante della Juventus attualmente in forza all'​Al Hilal. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club neroverde è interessato a riportare in Serie A la "formica atomica" che ha lasciato la Juventus nel 2015 per trasferirsi al Toronto FC. Dallo scorso gennaio si è invece trasferito nel campionato arabo. Ora c'è la possibilità di vederlo nuovamente in Italia. L'idea c'è, riuscirà a concretizzarla il Sassuolo?