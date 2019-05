I Della Valle hanno venduto la Fiorentina a Commisso, lunedì l’annuncio. E' quanto scritto dal New York Times, per cui il nuovo patron sarà ufficializzato solo la prossima settimana per un costo totale di 150 milioni di dollari, circa 135 milioni di euro.. Fondatore di Mediacom e proprietario dei New York Cosmos, Rocco B. Commisso acquisterebbe la Fiorentina dopo 17 di presidenza Della Valle. Già vicino a Milan e Roma in passato, ma anche per via del suo tifo juventino non si inserì nella cordata Pallotta. Ora acquisterà la Fiorentina, come reagiranno i tifosi Viola?