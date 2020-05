Sebastian Vettel e la Ferrari si separeranno a fine 2020. Ne sono convinti la Bild, sempre ben informata in Germania, e la rivista specializzata Auto und Motor Sport, che nella notte hanno riferito di una rottura tra il pilota tedesco e la casa di Maranello. Tutto questo nonostante la stagione 2020, causa coronavirus, non sia ancora partita. ​L'annuncio potrebbe arrivare già oggi.



Al posto di Vettel, 32 anni, potrebbe essere scelto uno tra Carlos Sainz e di Daniel Ricciardo. Difficili, per ragioni diverse, i profili di Hamilton e Verstappen. Qualche settimana fa, in riferimento a Schumacher, Vettel aveva dichiarato: "Ho riflettuto un po’ in inverno e ho deciso che voglio continuare perché mi diverto ancora. Guidare per un team diverso dalla Ferrari? Penso che ci sia un esempio di un tedesco che è andato da qualche altra parte dopo la Ferrari”. A rendere ancora più credibile la notizia il fatto che da Maranello, al momento, non sia arrivata alcuna smentita.