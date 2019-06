Christian Eriksen vuole lasciare il Tottenham. L'ha rivelato lo stesso centrocampista alla rivista danese Ekstra Bladet: "Ho il più profondo rispetto per tutto ciò che c'è stato qui al Tottenham. Ma ho anche detto al club che mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo. Spero che ci sarà un chiarimento durante l'estate, questo è il mio piano, ma nel calcio non si sa mai quando arriverà un chiarimento".



REAL - "E' un passo avanti. Ma serve che il Real Madrid chiami il Tottenham e dica che mi vogliono. Non l'hanno ancora fatto, per quanto ne so".



Il giocatore piace da tempo alla Juventus, che potrebbe farsi avanti in caso di cessione di uno dei suoi uomini di qualità: Dybala e Douglas Costa su tutti.