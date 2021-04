Con il gol contro il Napoli Paulo Dybala vuole dare una svolta al suo finale di stagione tornando protagonista con la maglia della Juve. Già, ma per quanto? La Joya potrebbe partire a fine stagione perché la trattativa per il rinnovo non si sblocca. In un mercato con poca liquidità, l'idea è quella di scambio con un top player come Icardi, Dembelé, Griezmann o Pogba. Secondo La Gazzetta dello Sport però Dybala frenerebbe uno di questi super scambi perché non convinto delle destinazioni dove, secondo lui, non avrebbe un ruolo da protagonista.