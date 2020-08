17









I like di Mario Mandzukic e di Emre Can al post Instagram della Juventus riguardante l’esonero di Maurizio Sarri non stupiscono. Il croato è stato escluso fin dall’inizio della stagione dal progetto tecnico, mentre il secondo ha masticato amaro dopo una serie ripetute di panchine che l’hanno portato alla cessione al Borussia Dortmund. Normale che tra i tre non scorra buon sangue, ha invece del clamoroso quello di Douglas Costa, come si può osservare nella foto. La stagione dell’esterno brasiliano è stata minata da infortuni muscolari che gli hanno impedito di rendersi disponibile al 100%, ma a quanto pare, anche quando era in forma, non ha gradito il trattamento riservatogli dal tecnico toscano. ALTRI DUE LIKE - A stretto giro di posta, sono arrivati anche altri due like: quello del terzino destro Danilo e del figlio Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, allenatore della Juve Under 23 e suggestione per la prima squadra