Tony Dorigo è un ex giocatore australiano, laterale difensivo di fascia sinistra che disputò una stagione in Italia, nel Torino nella Serie B 1997-1998 (nella foto di questo articolo è accanto a Eric Cantona nel Leeds). E proprio a quell'esperienza granata risale un episodio che non ha certo contribuito a fargli amare il calcio italiano. Questo il suo racconto al Guardian: "Accadde qualcosa di molto strano quando mancavano 7-8 partite alla fine del campionato: una partita in cui ho giocato è stata truccata, abbiamo giocato per il pareggio. Ci è stato detto dai proprietari, che sono entrati negli spogliatoi il venerdì prima della partita".

LA DINAMICA - "Ero disgustato, davvero. La partita era contro una squadra che era a metà classifica, che non aveva nulla per cui giocare, mentre noi stavamo lottando per la promozione e avevamo un ottimo trend casalingo. Un pareggio? Semplicemente non lo capivo. I giocatori ridevano tutti di me, perché ero io quello sciocco. Sono rimasto sbalordito nel constatare quanto fosse normale che accadessero cose del genere in certi momenti della stagione. Non è stata una bella esperienza".

LA PARTITA - "​Prima della partita alcuni miei compagni hanno iniziato a dare forfait, qualcuno aveva il raffreddore, la madre di qualcun altro è morta e in seguito è stata resuscitata ed era di nuovo viva. Siamo arrivati al punto in cui mi hanno chiesto di giocare come terzino destro, perché non avevamo a disposizione un destro. Iniziò la partita e noi, apposta, sbagliammo un paio di occasioni, in modo ridicolo. I tifosi iniziarono a fischiare, come se avessero capito. A metà tempo ho detto all'allenatore (che era Edy Reja, ndr): ‘Senti, mi dispiace davvero, sto lottando per giocare questa partita ma il tendine del ginocchio mi fa male’, e sono stato sostituito. Cerco di dimenticare quel genere di cose perché non era giusto".

L'IPOTESI - Dorigo non ha menzionato la gara esatta a cui fa riferimento, tuttavia andando a scorrere il calendario di quella stagione in Serie B l'indiziata numero uno sarebbe un Treviso-Torino del 26 aprile '98: finì 0-0, mancavano 8 giornate al termine del campionato, Dorigo fu sostituito all'intervallo.