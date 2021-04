Il futuro di Donnarumma al Milan è ancora in bilico. Il portiere del Milan è nel mirino della Juventus che sta studiando la possibilità di prenderlo a zero in caso di mancato rinnovo con i rossoneri. Ma non sarebbe l'unica ipotesi, perché secondo quanto racconta Sky Sport all'interno del nuovo contratto potrebbe essere inserita una clausola di 35 milioni di euro in caso di mancata qualificazione alla Champions League. E, in quel caso, la Juve non lo potrebbe più prendere a zero ma al prezzo della clausola, decisamente più basso rispetto al suo valore attuale.