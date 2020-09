In salita per il Milan la trattativa per il rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma, in scadenza a giugno 2021: Mino Raiola, suo agente, chiede un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti rossoneri sono disposti a proporre un aumento di stipendio rispetto ai 6 milioni di euro netti all'anno odierni, ma queste cifre sono troppo elevate. In questo modo da gennaio il portiere sarà libero di firmare con qualsiasi altro club in cui trasferirsi a parametro zero nella prossima stagione 2021/2022. Donnarumma è un noto pallino della Juventus, che in questo modo potrebbe tornare all'attacco.