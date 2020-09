Clamoroso Djokovic. E' stato squalificato dagli US Open il favoritissimo del torneo, espulso nel corso del match contro Carreno Busta, per aver colpito con una pallata un giudice di linea. Il numero uno al mondo si è immediatamente scusato per l'accaduto ma il suo gesto di stizza è stato punito. Ecco il video: