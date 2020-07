Clamoroso colpo di scena in casa Milan per il futuro: niente Ralf Rangnick, il manager tedesco non arriverà in rossonero. L'indiscrezione rimbalzata dalla Germania nel pieno della sfida con il Sassuolo trova conferme, come riporta Calciomercato.com: la società rossonera ha deciso di abbandonare la pista che porta a Rangnick nonostante il lungo flirt da novembre. Si va quindi verso la conferma di Stefano Pioli in panchina, premiato per l'ottimo rendimento dalla ripresa dopo il lockdown. Attesa in questo senso una comunicazione da parte del Milan al termine della partita con il Sassuolo.