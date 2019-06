Non appenderà gli scarpini al chiodo, Daniele De Rossi, che dopo il discusso e doloroso addio alla Roma è pronto per una nuova avventura professionale. Non all’estero, bensì in Serie A. Come riporta Sky Sport, l’ex capitano giallorosso ha deciso di proseguire in Italia la propria carriera, chiudendo la porta alle ipotesi MLS e Boca Juniors. Dopo una lunga riflessione, il centrocampista incontrerà quei 2-3 club italiani che si sono mossi concretamente: nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva sul futuro. De Rossi continua a giocare... e lo fa in Serie A.