Daniele De Rossi sembra aver scelto la propria destinazione per il futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'ormai ex centrocampista e capitano della Roma giocherà in Argentina al Boca Juniors. De Rossi avrebbe infatti accettato la chiamata dell'amico Nicolas Burdisso, oggi dirigente del club argentino. Futuro lontano dall'Italia, dunque, per il centrocampista, che continuerà a giocare nonostante la chiamata di Roberto Mancini nello staff della Nazionale italiana per il prossimo futuro.