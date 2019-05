Aurelio De Laurentiis sta pensando di vendere il Napoli. A riportarlo è il Sole24Ore, che racconta di una prima offerta già arrivata al patron e presa in condiderazione. Secondo quanto scrive il giornale, sebbene sia arrivata una smentita sul fatto che la banca Lazard sia stata incaricata di trovare acquirenti per il Napoli, sono arrivate conferme sul fatto che lo stesso advisor abbia manifestato interesse al dossier del club. i contatti sono stati avviati grazie ad intermediari che hanno presentato anche una prima bozza d'offerta: 400 milioni di euro, respinta da De Laurentiis che vuole arrivare a 700 milioni. Il numero 1 del Napoli sta pensando di cedere il club per concentrarsi solo sul Bari.