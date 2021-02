Ci ha provato, Aurelio De Laurentiis. Come raccontato da Sportitalia, il presidente del Napoli ha provato nuovamente a portare Maurizio Sarri al Napoli: gli ha chiesto di tornare, e di farlo subito. Alla guida della squadra azzurra. L'ex tecnico della Juventus ha però rifiutato la proposta di ADL, che dunque si è trovato quasi costretto a confermare gli azzurri. Sarri continuerà a percepire lo stipendio da parte dei bianconeri, il suo contratto durerà fino a fine stagione, poi con un indennizzo Agnelli si libererà del tecnico toscano, messo alla porta dopo appena un anno alla guida degli juventini. De Laurentiis, dunque, ha battuto la via vecchia per trovare nuovi orizzonti.