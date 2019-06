Prima il post su Instagram, poi l'annuncio del PSG: Dani Alves lascerà la Francia dopo due stagioni. Il terzino brasiliano ex Juventus ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno. Secondo quanto riporta RAC1, nella sua mente ci sarebbe adesso l'idea di un clamoroso ritorno al Barcellona: Alves si sarebbe offerto ai blaugrana, il suo obiettivo è tornare al Camp Nou dove ha vinto praticamente tutto tra il 2008 e il 2016. Ambienti vicini al club catalano non negano la proposta, ma in questo momento non c'è interesse da parte della società di Bartomeu.