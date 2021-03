Una voce dalla Turchia: il Fenerbahçe ha contattato Maurizio Sarri per la prossima stagione. L'ex allenatore della Juventus è rimasto fermo dopo lo scudetto e l'esonero dai bianconeri. "Non c'erano i presupposti per andare avanti" ha raccontato Nedved a Dazn. E tanti saluti. Da quel momento, si inseguirsi di voci continue sul suo futuro: prima in Premier, poi alla Roma, un ritorno al Napoli e un incontro - che c'è stato realmente - con la Fiorentina. Oggi il Fenerbahçe ci pensa per davvero e prova a portarlo in Turchia, per Sarri può aprirsi una nuova pista estera.