27









Luis Suarez potrebbe presto rescindere il contratto che lo lega al Barcellona, in scadenza a giugno 2021. A riportare la clamorosa indiscrezione è Radio Catalunya, secondo cui il neo allenatore dei blaugrana Koeman avrebbe telefonato direttamente a Suarez, comunicandogli che non avrebbe più fatto parte del ‘nuovo’ Barcellona. L’uruguaiano, che pochi giorni fa aveva chiesto alla società chiarezza sulle intenzioni per il proprio futuro, ha ricevuto la chiamata in vacanza, e ora dovrà negoziare, tramite gli avvocati, la risoluzione contrattuale con il Barcellona. L’indiscrezione è stata indirettamente confermata dal Mundo Deportivo, quotidiano vicino agli affari catalani, che, contattato il club, non ha ricevuto smentite.

Arrivato nel 2014 dal Liverpool, Suarez ha segnato con il Barcellona 198 reti in 283 presenze, divenendo il terzo migliore marcatore della storia blaugrana e vincendo 13 trofei. Un suo addio potrebbe toccare anche Messi: i due sono grandi amici. E la Juve, che cerca una prima punta, osserva l’evolversi degli eventi con attenzione. Qualora Suarez, come sembra, si svincolasse e divenisse libero, potrebbe essere una ghiotta occasione di mercato…