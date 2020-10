Ronaldo ha bloccato il trasferimento di Messi alla Juventus. E' l'ultima indiscrezione che arriva dalla Spagna, lo scrive diariogol.com, con CR7 che avrebbe bloccato la dirigenza bianconera, che sarebbe stata pronta a offrire De Ligt, Dybala e Alex Sandro per il fenomeno argentino. Lo avrebbe fatto per due motivi: prima di tutto non voleva perdere la leadership e poi era contrario alla cessione di tre giocatori ritenuti importanti.