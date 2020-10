Dalla Spagna arriva un retroscena clamoroso: Cristiano Ronaldo ha bloccato l'arrivo di Messi alla Juventus. A riportarlo è diariogol.com, secondo il quale CR7 avrebbe frenato la dirigenza bianconera che stava preparando l'offerta al Barcellona offrendo in cambio de Ligt, Dybala e Alex Sandro. Il portoghese però ha fermato tutto per due motivi in particolare: non voleva perdere la leaderhsip nello spogliatoio, e non voleva perdere tre compagni ritenuti importanti per la squadra.