Secondo quanto riporta il sito spagnolo Don Balon, la Juventus sta pensando di cedere Matthijs de Ligt al termine della stagione. Il motivo non sono le prestazioni dell'olandese che sta crescendo di partita in partita ma la possibiltà di arrivare ad un altro grande calciatore. Virgin van Dijk. Don Balon, infatti, conferma le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra secondo cui i bianconeri sarebbero pronti ad un'offerta folle per il difensore del Liverpool che costerebbe 180 milioni di euro.