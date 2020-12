Andrea Pirlo sta facendo fatica a imporsi sulla panchina della Juventus. Il gioco si vede a tratti e a Benevento è arrivato un altro passo falso. Per il momento la posizione dell'allenatore non è in dubbio, ma dalla Spagna fanno sapere che se la situazione peggiorasse la società punterebbe sul ritorno di Massimiliano Allegri. Dopo l'avventura a Torino l'ex allenatore bianconero si è preso un anno sabbatico e ora ha voglia di tornare; Psg e Inter ci stanno pensando in caso di addio con Tuchel e Conte, ma sullo sfondo c'è - ancora - la Juve.