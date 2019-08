'El bombazo' arriva dalla Spagna, e raccoglie le ultime notizie in uscita di Real Madrid e Juventus. Non va presa come notizia da Cassazione, ma comunque come un indizio da tenere d'occhio. E allora: il Real ha ricevuto una proposta dalla Juve per Paulo Dybala. Come racconta Defensa Central, portale vicino alle dinamiche madridiste, la Joya non è più nei piani di Maurizio Sarri: da qui la possibilità di approdare al Bernabeu, chance nata proprio dalla volontà dei bianconeri. CON JAMES! - Dybala è stato dunque offerto al Madrid tramite intermediari: un primo sondaggio per palpare le volontà dei blancos. Che in uscita, soprattutto in attacco, qualcosina da sfoltire ce l'hanno. Da Bale a Isco, passando per James. E proprio James Rodriguez sarebbe finito nel mirin dei bianconeri, stando a DC: quasi sfumato il Napoli dopo mesi di trattativa, chissà che non possa comunque finire in Italia. E precisamente a Torino.