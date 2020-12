Non si fa a tempo a stilare le liste dei possibili obiettivi per il mercato di gennaio, che As riporta di un nuovo elemento da aggiungere all'elenco. Diego Costa avrebbe infatti chiesto all'Atletico Madrid, per motivi familiari, di risolvere anticipatamente il contratto, che sarebbe in ogni caso scaduto alla fine di questo stagione.

Con un centravanti del calibro dello spagnolo-brasiliano libero di accasarsi a parametro zero già il mese prossimo, è pronta a scatenarsi l'asta. Anche in Italia molte squadre ci hanno fatto un pensierino. Citando Sportmediaset: "La Juventus (anche se preferirebbe profili già esperti del nostro campionato), l'Inter per il vice Lukaku, il Milan (ma guarda a profili più giovani) e la Roma.".