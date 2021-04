Nei giorni scorsi Mino Raiola è sbarcato a Barcellona insieme al padre di Erling Haaland per parlare del possibile trasferimento dell'attaccante del Dortmund in Spagna. Il giocatore piace anche alla Juve che l'ha già trattato in passato, in questi mesi l'agente italiano sta facendo il giro di tutti i top club per ascoltare proposte e progetti. Raiola però è anche l'agente di Matthijs de Ligt, del quale, secondo il Chiringuito, ha parlato col presidente del Barça Laporta proprio durante l'incontro organizzato per discutere di Haaland. Il sogno sarebbe quello di fare una coppia difensiva tutta nuova con de Ligt ed Eric Garcia, ma per la Juve l'olandese è un intoccabile.