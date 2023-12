"Le possibili destinazioni per l'austriaco sarebbero Manchester United, Juventus e Al Ittihad", questo ciò che racconta il quotidiano spagnolo Sport sul futuro di David Alaba, giocatore del Real Madrid. Alaba infatti non sarebbe più centrale nel progetto dei Blancos tanto che il club, in seguito ad un rendimento altalenante, sta pensando di cederlo. Il Real, si legge, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe fissato il prezzo a 60 milioni.Se le cifre fossero confermate, diventerebbe molto complicato per la Juve pensare di affondare il colpo vista la situazione economica del club bianconero. Già in passato Alaba era stato un obiettivo della Juve.